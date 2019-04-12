النجم الساحلي : تلقينا اخطاراً من (كاف)بتأجيل مواجهتنا مع الهلال

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الخليج 365 :
أعلنت إدارة النجم الساحلي، اليوم الخميس، أنها تلقت خطابًا رسميًا، من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، يفيد بتأجيل مباراة إياب ربع نهائي الكونفيدرالية، التي كانت مقررة بين الفريق التونسي ومضيفه الهلال السوداني، الأحد المقبل.
وأوضح النجم الساحلي، في بيان، أنه تم تأجيل اللقاء إلى وقت لاحق، بسبب الأحداث الجارية في السودان.وكان من المقرر، أن تغادر بعثة الفريق التونسي إلى الخرطوم، اليوم.
وحقق النجم الساحلي الفوز على أرضه (3-1)، في مباراة الذهاب، الأحد الماضي.
وكان التلفزيون السوداني الرسمي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الجيش سيصدر بيانا مهما، بشأن أحدث تطورات الاحتجاجات الشعبية الدائرة في البلاد منذ شهور.
وعلم “” أنه تقرر إجراء المباراة، يوم 22 أبريل/نيسان الجاري، بالعاصمة المصرية القاهرة، بعدما طلبت إدارة الهلال السوداني من الكاف تأجيلها.
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