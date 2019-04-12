الهلال ينقل مباراة النجم الساحلي الى اثيوبيا

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الخليج 365 :
تلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” خطابا رسميا من نادي الهلال، مساء الخميس، أكد فيه اختيار إثيوبيا، لمواجهة النجم الساحلي، في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.
وخير الاتحاد الأفريقي، الهلال، بين خوض المباراة في مصر أو إثيوبيا، بسبب الأحداث الأمنية في السودان.وفضل الهلال، خوض المباراة في إثيوبيا، بدلا من اللعب في مصر.
وأمهل الاتحاد الأفريقي، النادي السوداني، 24 ساعة فقط لتحديد مكان المباراة، أو سيقوم هو باختيار مكانها.
يذكر أن الهلال كان قد خسر من النجم الساحلي في تونس (1/3)، الأسبوع الماضي، ويحتاج للفوز بهدفين نظيفين ليضمن تأهله للدور قبل النهائي.
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