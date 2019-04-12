تعرّف على أول تصريح لأردوغان حول عزل البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن أهم أمنياته هو تجاوز السودان لهذه المرحلة بسلام وعلى أسس المصالحة الوطنية”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، عقب إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين.

وحول مصير الرئيس السوداني المعزول، أفاد أردوغان، “نتلقى أنباء متضاربة، ولا يمكننا معرفة مصير البشير، وما إذا كان في منزله أم في مكان آخر، لا يمكننا إعطاء معلومات سليمة حول ذلك”.

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وأشار أردوغان، إلى أن الجيش السوداني سيطر على الحكم عبر تدخل عسكري.

وتابع “كما تعلمون أنا لست سياسيا أتى إلى الحكم عبر انقلاب، بل جئت دائما، منذ أن توليت رئاسة البلدية (إسطنبول) إلى الآن، عبر صناديق الاقتراع، وتعرضت لمحاولة انقلاب بينما أنا أواصل نهج هذا الطريق”.

وأضاف “لذلك أنا شخص يعلم ما يعنيه الانقلاب، وما يجلبه، وما يقضي عليه”.

وأوضح أردوغان، أن “انتقال السودان إلى مرحلة جديدة من خلال تخطي هذه الأزمات الاقتصادية، له أهمية بالنسبة لنا”.