ضاحي خلفان يسخر من متظاهري السودان ويَتّهم بـ”الأخونة”.. وردود ساخنة تردعه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سخر نائب قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، من المتظاهرين في السودان، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير

واتهم خلفان المتظاهرين بأنهم يتبعون جماعة “الإخوان المسلمين”، مضيفا بسخرية وتهكم: “المتظاهرون إذا تبطّحوا في الشوارع.. الحركة إخونجية.. لأن الخرفان الوحيدون الذين يربضون في الشارع”.

وأضاف: “ما يميز ثورات الإخوان الربيعية أنها حريمية القيادة”، في إشارة إلى تصدر فتيات سودانيات الهتافات في بعض التظاهرات.

وزعم ضاحي خلفان أن نجاح المظاهرات في السودان قد يدفع الشارع القطري إلى التحرك ضد حكومته، وهو ما أثار سخرية الناشطين.

ولم يتوقف خلفان عند السخرية من المتظاهرين، إذ هاجم الشعوب العربية، محمّلا إياها مسؤولية ما يحدث لها

وغرد: “الفشل ليس في القادة. إنما الفشل في الشعوب، شعوبنا العربية غير منتجة، يسأل القائد ماذا فعل، ولكن الشعوب انبطاحية لا تعمل… ولا تفعل شيئا منتجا.. في معظمها… تنتظر الوظيفة الحكومية”.

ورد مئات الناشطين على تغريدات ضاحي خلفان، قائلين إن امتعاضه من تحقق رغبات الشعوب يشير إلى مدى الاستياء داخل أروقة الحكم في أبو ظبي من رحيل بوتفليقة والبشير.

وأوضح ناشطون أن تحميل خلفان الشعوب العربية نتيجة سوء حالها الاقتصادي هو محاولة لتبرئة الأنظمة الديكتاتورية “الفاسدة” التي “سرقت مقدرات شعوبها”، بحسب قولهم.