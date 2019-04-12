الشيوعي يحذّر من النسخة الثانية للإنقاذ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تمسك القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، كمال كرار، بضرورة تفكيك النظام وقيام حكومة انتقالية مدنية.
وأكّد كمال في تصريحٍ لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الجمعة”، رفض قوى الحرية والتغيير لما حدث من انقلاب عسكري.
وقال إن الحكومة لم تستجب لمطالب الشعب المتمثلة في قيام حكومة انتقالية مدنية، مشيرًا لاستنساخ نسخة ثانية من الإنقاذ.
وقطع أنه لا تنازل عن مطالب الشعب التي وصفها بالمشروعة، كما دعا جماهير الشعب بكل فئاته وقطاعاته للبقاء في ميادين الاعتصام حتى إسقاط النظام.
وتابع” الحكومة الجديدة جزء لا يتجزء من السلطة وهي مرفوضة جملة وتفصيلا”.
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