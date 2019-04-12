الالوسي يصطف مع اسرائيل ضد العراق .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ان تؤيد إسرائيل والسعودية والبحرين والإمارات قرار الرئيس ترامب باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية فهذا شيء مفهوم إذ كثيرا ماتماهت المواقف السعودية الاماراتية البحرينية مع الموقف الإسرائيلي وشكلوا صفا واحدا تحت قيادة امريكا وتنفيذا لرغبتها في التحشيد ضد إيران ومحور المقاومة ككل بل إن السعودية كانت رأس الحربة في المشروع الأمريكي الصهيوني ضد إيران وحلف المقاومة وعليه فليس مستغربا أن تصطف السعودية وجماعتها الى جانب إسرائيل ، لكن الغريب والذي لم يكد يخطر على بال الكثيرين أن يصدر صوت من بلد كالعراق يقف مع القرار الأمريكي المستهجن حتي غربيا ناهيك عن دول عربية وإسلامية فما بالنا ان كان البلد هو العراق وهو فوق أنه عربي واسلامي فهو من دول الجوار لإيران وبين البلدين تداخل شعبي ورسمي كبير علاوة على الدور البارز لإيران في مساعدة العراق على هزيمة داعش وتخليص العراقيين من خطر داهم كان يهددهم ككل الموافق والمخالف لإيران على السواء ، ومن هذا المنطلق لم يكن سهلا على العراقيين أن يصدر من بينهم صوت اعتبروه نشاذا وناكرا للمعروف ويعض اليد التي احسنت اليه وقدمت له الجميل فالحرس الثوري الإيراني أسهم بدور واضح في الانتصار العراقي الكبير على الإرهاب الداعشي التكفيري والمؤامرات السعودية الأمريكية على الشعب العراقي لذا جاء الرفض الكامل لموقف الامين العام لحزب الأمة مثال الالوسي الذي اعلن ترحيبه بقرار ترامب حول الحرس الثوري، وهاجم الحشد الشعبي.

وقال الالوسي الذي يعد السياسي العراقي الوحيد الذي رحب بقرار ترامب: ان “الحرس الثوري الايراني، نشر بشكل كبير الفرق ، والمتسترة شكليا بمسميات مقدسة لا تمت في جوهر عملها بأية صلة للدين الحنيف والمعصومين الاطهار”، مبينا ان “الحرس الثوري في العراق مارست طيلة السنوات الماضية عمليات الابتزاز والارهاب”.

وأضاف اننا “نعلن ترحيبنا وتفهمنا وتأييدنا لقرار الولايات المتحدة الأمريكية المهم في منع الهوس والشعوذة والتمدد العدواني للنظام الأيراني والشبكات المسلحة الإرهابية التابعة للحرس الثوري الإيراني”.

العراقيون استغربوا واستنكروا صدور هذا الكلام الداعشي الأمريكي السعودي الإسرائيلي عن أحد سياسييهم فالهجوم على الحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني لايصب الا في مصلحة داعش وامريكا وإسرائيل لكن ما لايعرفه الكثيرون أن الأستاذ مثال الالوسي هو أول سياسي عراقي زار إسرائيل واجتمع علنا مع قادتها. الالوسي بموقفه هذا ينضم إلى قائمة المرحبين بالقرار الأمريكي وفي مقدمتهم السعودية، الدولة الام للتنظيمات الإرهابية، التي تمارس طيلة سنوات ابشع مجازر الابادة الجماعية باليمن، وقادت أجهزتها حروب تدمير العراق وسوريا.