أردوغان: ننتظر انتقال السلطة إلى الشعب السوداني في أقرب وقت

التاريخ: 12-أبريل-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بيان القوات المسلحة بعزل الرئيس عمر البشير واعتقاله وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة عامين، بـ(الانقلاب)، وقال أردوغان في كلمة له حسب صحيفة آخر لحظة أمس، “نؤيد الشعب وننتظر منه أن يدخل فوراً وبأقصر وقت ممكن إلى الفترة الديمقراطية وأن يختار الديمقراطية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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