أحزاب تدعم تأييدها لبيان الجيش

التاريخ: 12-أبريل-2019
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أعلن عدد من الأحزاب الدعم الوطني برئاسة اللواء م. محمد الحسن خالد، دعمها وتأييدها لبيان القوات المسلحة، وقال رئيس “حزب الدعم الوطني” اللواء م. محمد الحسن إن الحزب سيعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء في الساحة السياسية من أجل استدامة السلام والاستقرار في ربوع البلاد، وقال إن حزبه تقوم فكرته الأساسية على دعم وإسناد القوات المسلحة.
وأوضح خالد حسب صحيفة آخر لحظة، أن الحزب من ضمن الأحزاب الموقعة على الوثيقة الوطنية والداعمة لمخرجات الحوار الوطني، مؤكداً إيمان حزبه العميق بمتطلبات الإصلاح والتغيير وصولاً إلى وطن يسع الجميع، داعياً إلى ضرورة الانتباه واليقظة في مثل هذه الظروف حفاظاً على سلامة وأمن المواطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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