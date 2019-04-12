الأمن يرفع الرقابة عن الصحف

كشف جهاز الأمن والمخابرات عن صدور توجيهات بعدم مباشرة أي نوع من أنواع الرقابة أو التضييق على الصحافة، وأوضح الجهاز في تعميم صحفي أن القرار جاء لتعمل الصحافة بكامل الحرية في أداء دورها بوعي ومسؤولية ومهنية، على حد تعبيره.

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ومن المتوقع حسب صحيفة آخر لحظة، أن يعقد رئيس المجلس العسكري الانتقالي لقاءً بالقيادات الصحفية والإعلامية دون تحديد موعداً لذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)