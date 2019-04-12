الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين

التاريخ: 12-أبريل-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، وعلى رأس المعتقلين حسب صحيفة آخر لحظة، سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب وعضو سكرتارية تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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