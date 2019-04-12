اعتقال رئيس الوزراء وقيادات بالوطني

التاريخ: 12-أبريل-2019 فى : أخبار 128 مشاهدة اعتقل أعضاء بالمكتب القيادي للمؤتمر الوطني، بجانب كلا من رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، ووزير الدفاع الأسبق الفريق عبد الرحيم محمد حسين، فضلاً عن اعتقال الحرس الخاص بالبشير و(100) شخصية مقربة من النظام، كما أفادت المصادر باعتقال رئيس الوطني المكلف أحمد هارون حسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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