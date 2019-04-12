أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر: * الجيش يقتلع النظام ويعتقل (البشير) * مصر تعلن دعمها للسودان وتدعو لمساندته في الانتقال السلمي صحيفة آخر لحظة: * سقطت والجيش (مسكا) * البشير.. من الأدغال إلى الاعتقال * بدون خوف يتقدم ابن عوف * تجمع المهنيين والمعارضة يرفضان بيان الجيش * الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين * اعتقال مسؤولين مقربين من البشير * عزل البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لفترة عامين Advertisements صحيفة الإنتباهة: * سقطت * (الإنتباهة) تكشف أدق تفاصيل الإطاحة بالرئيس * الجيش يقتلع النظام ويعتقل الرئيس في مكان آمن * اعتقالات بالجملة لقيادات (الوطني).. وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين صحيفة السوداني: * الجيش: عزل واعتقال البشير واقتلاع النظام * قوى إعلان الحرية والتغيير ترفض بيان الجيش وتتمسك بالاعتصام * إطلاق سراح المعتقلين وحظر التجوال * حل الحكومة والبرلمان وإغلاق الأجواء لـ(24) ساعة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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