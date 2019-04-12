رئيس المجلس العسكري ونائبه يؤديان القسم بعد استلام الجيش للسلطة في السودان

أدي يوم الخميس الفريق أول ركن عوض محمد احمد ابنعوف القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي. كما أدي الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي القسم نائبا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي . وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد حضر مراسم اداء القسم مولانا عبد المجيد إدريس رئيس القضاء. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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