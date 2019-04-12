تم تاجيل اعلان اسماء اعضاء المجلس العسكري الانتقالي لاجراء مزيد من التشاور . وستعقد اللجنة السياسية العسكرية المكلفة من قبل المجلس العسكري الانتقالي لقاءا جامعا مع القوى السياسية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة . كما تعقد اللجنة السياسية العسكرية المؤتمر الصحفي في العاشرة من صبيحة اليوم الجمعة لكل وسائل الاعلام المحلية والعالمية ومراسلي وكالات الانباء بمباني وزارة الدفاع .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر صحفي للمجلس العسكري صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.