الاتحاد الأوروبي يطالب بنقل السلطة لحكومة مدنية في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، أن المجلس العسكري في السودان لن يستطيع تلبية مطالب الشعب، داعيا إلى نقل السلطة إلى حكومة مدنية.

جاء ذلك في بيان أصدرته المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد، فيديريكا موغريني.

وقالت موغريني، إن “الشعب السوداني يطالب بشكل سلمي وعازم، منذ أشهر، بإجراء تغيير في البلاد”.

وأضافت أن “المجلس العسكري، الذي انتهك مبادئ الاتحاد الإفريقي، كما أشار إلى ذلك رئيس مفوضية الاتحاد (موسى فقي) لا يمكن أن يلبي مطالب الشعب في التغيير”.

وأوضحت موغريني، أن “مطالب الشعب السوداني يمكن أن تتحقق فقط عبر عملية سياسية موثوقة وشاملة”.

وتابعت “وهذا يمكن أن يتحقق فقط عبر نقل السلطة بشكل سريع إلى حكومة مدنية. ندعو هذه الفترة جميع الأطراف إلى الاعتدال”.