شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: الجريدة ابن عوف يعلن عزل البشير والآلاف يتمسكون بمواصلة الاعتصام إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لشهر تجمع المهنيين وشركاؤه يرفضون البيان ويطالبون بسلطة انتقالية مدنية الشيوعي يحذر من النسخة الثانية للإنقاذ آخر لحظة سقطت والجيش”مسكا” البشير.. من الأدغال إلى الاعتقال بدون خوف يتقدم ابن عوف تجمع المهنيين والمعارضة يرفضان بيان الجيش الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين اعتقال مسؤولين مقربين من البشير السوداني الجيش: عزل واعتقال البشير واقتلاع النظام قوى إعلان الحرية والتغيير ترفض بيان الجيش وتتمسك بالاعتصام Advertisements إطلاق سراح المعتقلين وحظر التجوال..حل الحكومة والبرلمان وإغلاق الأجواء لـ”24″ ساعة الأخبار الملايين تشيع”الإنقاذ” بالموسيقى العسكرية مجلس عسكري انتقالي برئاسة” ابن عوف” وفترة انتقالية لمدة عامين حل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني ومجالس الولايات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وحبس البشير في مكان آمن المجهر السياسي الجيش يقتلع النظام ويعتقل البشير مصر تعلن دعمها للسودان وتدعو لمساندته في الانتقال السلمي الكاف يعلق مواجهة الهلال والنجم الانتباهة سقطت “الانتباهة” تكشف أدق تفاصيل الإطاحة بالرئيس الجيش يقتلع النظام ويعتقل الرئيس في مكان آمن اعتقالات بالجملة لقيادات”الوطني”..وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 12 أبريل 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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