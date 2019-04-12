مصرع 16 شخصا وأصيب عشرات آخرون بتفجير في باكستان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون في انفجار وقع صباح اليوم، واستهدف منطقة يقطنها الهزار الشيعة في مدينة كويتا غربي باكستان.

ونقلت قناة Geo TV عن مصدر في السلطات المحلية اليوم، أنه تم نقل كافة المصابين إلى المستشفيات، وقال عبد الرزاق تشيما نائب قائد شرطة المدينة، إن بين القتلى 8 من الهزار.وأضاف أن الحادث وقع في حوالي الساعة 7:35 صباحا بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع كانت مخبأة بين الخضار في السوق.

وتعمل الشرطة وفرق الإنقاذ الآن في مكان الانفجار، فيما لم تعلن حتى الآن أي من الجماعات الإرهابية التي تنشط في باكستان مسؤوليتها عن التفجير.

روسيا اليوم