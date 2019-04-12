سذاجة وغباء ام ماذا!

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تمثيلية سمجة سيئة الاخراج تلك التي أقدم عليها من خطط ونفذ الحراك الذي أطاح بالرئيس البشير وجاء بالفريق ابن عوف على رأس المجلس العسكري الانتقالي الذي من المفترض أن يدير البلاد لمدة سنتين يتم بعدها التحول للحكم الديموقراطي كما ورد في البيان الذي انتظره الناس في الداخل والخارج طويلا منذ أن تم الإعلان عنه والى أن تمت إذاعته فجاء مخيبا لآمال الملايين التي ثارت مطالبة بتنحي الرئيس البشير ونظامه لكن تمخض الجبل فولد فارا كما يقال .

الفريق ابن عوف تحدث عن عناد رأس النظام – كما أسماه – على الحل الأمني رافضا مناشدة اللجنة الأمنية بالحل السياسي السلمي للأزمة ، لكن لايمكن مطلقا تصديق هذا الكلام وقبوله من رجل كان حتي اخر لحظة من عمر النظام السابق هو الرجل الثاني فيه وقد نسب إليه مطالبته بفض المعتصمين بالقوة بل ينسب إليه قوله لو قتلنا من المعتصمين مائة فإنهم سوف يتفرقون ، ومع أنه لا تأكيد لنسبة هذا القول إليه لكن لانستبعده مطلقا عنه فهو يمكن أن يقول ذلك وزيادة .

والرجل الذي ظل حتي اخر لحظة هو الشخص الثاني في النظام والاكثر قربا للرئيس من غيره لا يمكن أن يتصور هو ولا من دفع به أنه سيجد قبولا عند الناس حتى وان كان يحظى بقبول داخل المؤسسة العسكرية فكيف ان كان غير محتفظ برصيد عند الناس ولا وسط جنوده.

الفريق ابن عوف الذي ترأس الحراك العسكري الحالي وطلب من الناس التعاون مع اللجنة الأمنية التي يرأسها والجيش في حفظ الأمن وتحمل بعض الصعوبات التي قد تنتج عن قانون الطوارئ وفرض حظر التجوال هذا الرجل وهو يخاطب الناس لا أظنه كان يظن لحظة أن الناس ستصدقه وستقبل بكلامه فكيف يقدم على هذه الخطوة التي ستقود البلد الي مزيد من التأزيم ؟ أهي قرارات التنظيم الذي ظل حاكما طوال الثلاثين سنة الماضية واراد ان يحكم الآن بجلباب مختلف ام هي محاولة تسطيح الناس والتمثيل عليهم ام ياتري السذاجة والغباء دفعا الجنرال الى ركوب هذا المركب الصعب.