الدعم السريع: نرفض أي حلول لا ترضي الشعب السوداني

الخليج 365:

أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، انحيازه للشارع السوداني في مطالبه بنقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية.

وقال حميدتي في بيان صحافي أصدره في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الجمعة)، إن قواته ترفض أي حلول لا ترضي الشعب السوداني، وطالب قيادة تجمع السودانيين المهنيين (تجمع نقابي غير رسمي) ورؤساء الأحزاب المختلفة وقادة الشباب، بفتح باب الحوار والتفاوض للوصول لحلول ترضي الشارع السوداني وتجنب البلاد الانزلاق نحو الفوضى.

وكان وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، أعلن في وقت سابق اليوم الإطاحة بالرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل “مجلس عسكري انتقالي” يتولى إدارة الحكم لمدة عامين.