الصادق المهدي يصلي اليوم الجمعة مع المعتصمين وعدد الشهداء وصل الى 13 يوم الجميس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط (١٣) شهيداً خلال اليوم الأول لتنحي عمر البشير عن الرئاسة الخميس ١١ ابريل 2019، فيما يؤدي زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي صلاة الجمعة بميدان الإعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة دعماً للثوار. وأكد حصيلة الشهداء منذ بداية الاعتصام في ٦ ابريل إلى ٣٥ شهيدا.وأشار بيان الأطباء إلى المئات من الإصابات بمختلف مدن السودان المنتفضة، منها (٣٩) حالة خطيرة، (٣٠) حالة بمدينة الخرطوم، وحالتان بمدينة ود مدني، و(٤) حالات بمدينة كسلا، و(٣) المادة السابقة “فضيحة ملكية”… الأمير وليام يخون زوجته كيت ميدلتون المقالة القادمة الدعم السريع: نرفض أي حلول لا ترضي الشعب السوداني

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