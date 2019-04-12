جهاز الأمن يرفع الرقابة عن الصحف وابن عوف يلتقي الإعلاميين

كشف جهاز الأمن والمخابرات عن صدور توجيهات بعدم مباشرة أي نوع من أنواع الرقابة أو التضييق على الصحافة السودانية.
وأوضح الجهاز في تعميم صحفي أن القرار جاء لتعمل الصحافة بكامل الحرية في أداء دورها بوعي ومسؤولية ومهنية، على حد تعبيره.
ومن المتوقع أن يعقد رئيس المجلس العسكري الإنتقالي لقاءً بالقيادات الصحفية والإعلامية دون تحديد موعداً لذلك.
وأعلن ابن عوض الامس الخميس عن عزل الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه في مكانٍ آمن.
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