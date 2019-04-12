الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

جهاز الأمن يرفع الرقابة عن الصحف وابن عوف يلتقي الإعلاميين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف جهاز الأمن والمخابرات عن صدور توجيهات بعدم مباشرة أي نوع من أنواع الرقابة أو التضييق على الصحافة السودانية.

وأوضح الجهاز في تعميم صحفي أن القرار جاء لتعمل الصحافة بكامل الحرية في أداء دورها بوعي ومسؤولية ومهنية، على حد تعبيره.
ومن المتوقع أن يعقد رئيس المجلس العسكري الإنتقالي لقاءً بالقيادات الصحفية والإعلامية دون تحديد موعداً لذلك.

وأعلن ابن عوض الامس الخميس عن عزل الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه في مكانٍ آمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الأمن يرفع الرقابة عن الصحف وابن عوف يلتقي الإعلاميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا