رئيس المجلس العسكري ونائبه يؤديان القسم

أدي الفريق أول ركن عوض محمد احمد ابنعوف القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي. كما أدي الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي القسم نائبا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي . وقد حضر مراسم اداء القسم مولانا عبد المجيد إدريس رئيس القضاء.

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