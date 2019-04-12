الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يتلقي خطابا رسميا من نادي الهلال

تلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" خطابا رسميا من نادي الهلال، أكد فيه اختيار إثيوبيا، لمواجهة النجم الساحلي، في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.
وخير الكاف، الهلال، بين خوض المباراة في مصر أو إثيوبيا، بسبب الأحداث الأمنية في الخرطوم ؛ وفضل الهلال، خوض المباراة في إثيوبيا، بدلا من اللعب في مصر.
وكان الكاف قد أمهل الهــلال، 24 ساعة فقط لتحديد مكان المباراة، أو سيقوم هو باختيار مكانها.
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