تجمع المهنيين يدعوا علي صلاة الغائب على أرواح الشهداء بالقياده العامه

دعا تجمع المهنيين السودانيين الشعب السوداني الي صلاة الشهداء وصلاة الغائب علي شهداء الثورة والقوات المسلحة اليوم الجمعة 12 ابريل 2019 في تمام الساعة واحد بتوقيت الثورة في ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة . وودعا التجمع الشعب السوداني من كل فجٍ بالمفارش والبروش والمصالي، نخرج نساءً ورجالاً شيباً وشباباً للترحم على أرواح الشرفاء.

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