أول القرارات الأمريكية على خلفية الإطاحة بالبشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت الولايات المتحدة الأمريكية تعليق محادثات المرحلة الثانية لتسوية العلاقات مع السودان وذلك على خلفية إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، الإطاحة بالرئيس عمر البشير واعتقاله.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ممثل وزارة الخارجية الأمريكية رويرت بالادينو في مؤتمر صحفي: “سنعلق محادثات المرحلة الثانية بين الولايات المتحدة والسودان، لكننا ما زلنا منفتحين على الاتصالات التي من شأنها ان تسهم في تحقيق تقدم كبير في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك”.

كانت ما تسمى بمحادثات المرحلة الثانية بين الولايات المتحدة والسودان قد بدأت بعدما تحركت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لرفع حظر تجاري استمر 20 عاما على الخرطوم اعترافا من واشنطن بالدعم السوداني في محاربة تنظيم داعش والتحسن في سجل البلاد في حقوق الإنسان.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان في عام 1997 وشملت حظرا تجاريا وتجميد الأصول الحكومية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت المزيد من العقوبات في عام 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في إقليم دارفور.