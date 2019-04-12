عدد المصابين بفيروس “إيبولا” في الكونغو الديمقراطية يتجاوز 1200 حالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية كونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، بأن عدد المصابين بفيروس “إيبولا” في البلاد تجاوز 1200 حالة.

موسكو- سبوتنيك. وفي وقت سابق تم الإعلان عن إصابة 1009 حالة ومقتل 629 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان: “منذ بدء انتشار الوباء في البلاد وصل عدد حالات (العدوى) إلى 1186 حالة، منها 1120 حالة مؤكدة و66 حالة محتملة”.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للأرقام الرسمية، فقد توفي 751 شخصا، وتم علاج 354 آخرين ويتم التحقيق في 316 حالة مريبة.

ومن الجدير بالذكر أن مرض فيروس إيبولا هو مرض يصيب الإنسان وغالبا ما يكون قاتلا. وينتقل الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات البرية وينتشر بين صفوف التجمعات البشرية عن طريق سريانه من إنسان إلى آخر. ويبلغ معدل حالات الوفاة بإيبولا نسبة 50% تقريبا في المتوسط.