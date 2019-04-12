قائد الدعم السريع: نرفض اي حلول لاترضي الشعب

اعلن قائد قوات الدعم السريع؛ الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) رفضه أي حلول لا ترضي الشعب السوداني.

وطالب حميدتي في صفحة القوات على الفيس بوك من قادة الانتفاضة (تجمع المهنيين ورؤساء الاحزاب وقادة الشباب فتح باب الحوار والتفاوض للوصول الى حلول ترضي الشعب السوداني وتجنيب البلاد من الانزلاق والفوضي.

ووصفت قوى الحرية والتغيير بيان الجيش بالانقلاب العسكري الذي يعيد انتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها.

واعلن رفضه ما ورد في بيان إنقلابيي النظام ودعا للمحافظة على اعتصامه أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان.