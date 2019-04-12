تأجيل اعلان اعضاء المجلس العسكري ولقاء بالقوى السياسية

أصدر الاعلام العسكري التابع لوزارة الدفاع اليوم الجمعة تعميما صحفيا اشار فيه الى تأجيل إعلان أسماء أعضاء المجلس العسكري الإنتقالي لإجراء مزيد من التشاور. وستعقد اللجنة السياسية العسكرية المكلفة من رئيس المجلس العسكري الفريق اول ركن عوض ابن عوف؛ لقاءاً جامعاً مع القوي السياسية عند الساعة الثالثة. ومن المقرر أن يعقد ابن عوف مؤتمرا صحفيا في العاشرة من صباح اليوم بوزارة الدفاع.

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