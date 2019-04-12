الجفري يناقش جملة من المواضيع ذات الصلة بأعمال مكتب وزارة الشئون القانونية مع المحاكم والنيابات

ناقش رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم عبداللاه الجفري أمس الخميس مع مدير عام مكتب وزارة الشئون القانونية م/حضرموت الاستاذ سالم كنيد العوبثاني بحضور رئيس النيابة العامة القاضي شاكر محفوظ بنش جملة من المواضيع ذات الصلة بأعمال مكتب وزارة الشئون القانونية مع المحاكم والنيابات.

وتطرق القاضي هاشم الجفري الى أهمية الترافع الجيد الاختصاصيين القانونيين في قضايا الدولة والى مدى التزامهم بالحضور لمواعيد الجلسات أمام المحاكم والنقابات بما يحفظ حق الدولة في القضايا المنظورة أمام القضاء، والى تلافي ترافعهم كمحاميين في القضايا مع أطراف غير الدولة في قضايا تكون الدولة طرفاً فيها.

وشدد القاضي هاشم الجفري على ضرورة قيام الهيئة العامة لأراضي الدولة بواجبها بشأن الأراضي التي تكون مستندها هو حكم إثبات واقعة وكيفية التعامل معها وكيفية اتباع الاجراءات القانونية بشأن ابطالها بعد تحديدها وحصرها.

وأشار القاضي هاشم الجفري الى اشكالية الصرف المزدوج في عقود أراضي الدولة ومايترتب عليه من زعزعة الحقوق وكثرة النزاعات أمام المحاكم وما يسبب من خلخلة في السلم الاجتماعي، كما أشار الى عملية صرف استمارات الاستثمار ومانتج عنها من نزاعات أمام المحاكم وتفويت حق الدولة في التنمية والتشجيع للاستثمار الحقيقي، والى كيفية وضع المعالجات القانونية التي قد تساعد الى التخفيف على المحاكم في ذلك.

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ومن جانبه أشار مدير عام مكتب وزارة الشئون القانونية الاستاذ سالم كنيد العوبثاني الى أن هناك بعض القضايا منظورة أمام بعض المحاكم الابتدائية تكون الدولة طرفاً فيها الا أن هذه المحاكم لم تقم بإدخال الممثلين القانونيين للدولة فيها.

وطلب الاستاذ سالم كنيد من رئيس محكمة استئناف حضرموت حث المحاكم الابتدائية على ضرورة ادخال الممثلين القانونيين للدولة في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها والى سرعة النظر والفصل في تلك القضايا.

هذا الاجتماع جاء توطيداً للعلاقة التنسيقية بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية لما من شأن ذلك انعكاسه في استقرار الحقوق وصونها ونحو دف عجلة التنمية في حضرموت.