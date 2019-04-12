تركي آل الشيخ للاعبي بيراميدز: أبطال ورجال

أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز بفوز الفريق اليوم على نادي الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الرمق الأخير من المباراة. وكتب "آل الشيخ" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله فوز مستحق ..أبطال ورجال". الجدير بالذكر أن بيراميدز صعد للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب الصدارة والذي من المقرر أن يواجهه الفريق في الجولة القادمة.

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