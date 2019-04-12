قطر تعلق على تطورات الأحداث في السودان

علقت دولة قطر على الأحداث الجارية في السودان بعد إعلان وزير الدفاع إقالة الرئيس السوداني عمر البشير واعتقاله. ونشرت وكالة الأنباء القطرية بيانا قالت فيه: "دولة قطر تدعو جميع الأطراف الفاعلة في السودان إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق ومطالبه العادلة في الحرية والعدالة، وحقن دماء أبنائه واتباع الوسائل السلمية والحوار البناء سبيلا لإدارة العملية السياسية". وأضافت: "دولة قطر تؤكد ثقتها في قدرة الشعب السوداني الشقيق على تجاوز هذه المرحلة المفصلية من تاريخ وطنهم لبناء سودان مستقر ومزدهر تحيا فيه الأجيال القادمة برفاه وسلام، وتدعو جميع القوى الإقليمية والدولية إلى دعم وحدة وتماسك السودان."

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