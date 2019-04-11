الخارجية الأميركية تدعو الجيش السوداني لتشكيل حكومة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم أن الولايات المتحدة تدعم بقوة السودان دولة آمنة وديمقراطية. وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أنه يجب السماح للسودانيين بعملية انتقال سلمي للسلطة قبل انتهاء مدة العامين، التي أعلنها الجيش كفترة انتقالية. يتم الآن رصد التفاصيل لموافاتكم بها لاحقاً،،،

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