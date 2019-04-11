الجيش: غيرنا النظام حفاظا على الدم السوداني

أكد وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف حرص المجلس العسكري الانتقالي الذي سيتم تشكيله على سلامة المواطن والوطن. وطالب المواطنين في بيانه اليوم، بتحمل المسئولية وبعض الإجراءات الأمنية المشددة شراكةً منهم في أمن وسلامة الوطن. وقال إن اللجنة الأمنية العليا وقواتها المسلحة ومكوناتها الأخرى تحملت المسئولية الكاملة بتغيير كل النظام لفترة انتقالية لمدة عامين تتولى فيها القوات المسلحة بصورة أساسية وتمثيل محدود لمكونات تلك اللجنة في مسئولية إدارة الدولة والحفاظ على الدم الغالي العزيز للمواطن السوداني الكريم.

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