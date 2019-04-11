علقت الخارجية الفرنسية على الأحداث الجارية في السودان بعد إعلان وزير الدفاع إقالة الرئيس السوداني عمر البشير واعتقاله. وقالت الخارجية، في مؤتمر صحفي للوزارة: "نتابع باهتمام تطورات الأوضاع في السودان". وأَضافت: "نتمنى أن يتم الاستماع لصوت الشعب السوداني وأن تمضي التطورات الحالية دون عنف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفرنسية تعلق على الأحداث الجارية في السودان بعد إقالة البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.