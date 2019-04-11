أول تعليق من البحرين على تطورات الأوضاع في السودان

علقت مملكة البحرين على الأحداث الجارية في السودان بعد إعلان وزير الدفاع إقالة الرئيس السوداني عمر البشير واعتقاله.
ونشرت وكالة الأنباء البحرينية بيانا قالت فيه: "تتابع مملكة البحرين باهتمام شديد التطورات الراهنة التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة"، مشددة على "موقفها الثابت الداعم لها ولكل ما فيه الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وكل ما يضمن مصلحة الشعب السوداني الشقيق في التقدم والرخاء والازدهار".
وأضاف البيان "وإذ تؤكد مملكة البحرين وقوفها إلى جانب جمهورية السودان الشقيقة ، فإنها تعرب عن تطلعها إلى أن تتجاوز هذه المرحلة الحاسمة بوعي أبنائها ومن أجل تحقيق طموحات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية".
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