285 مليون جنيه للبنك الزراعي لشراء فائض القمح بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن محافظ مشروع الجزيرة، م. عثمان سمساعة، خلال مخاطبته “يوم الحقل”، في تفتيش الكمر، عن تسلم البنك الزراعي لمبلغ 285 مليون جنيه لشراء الدفعة الثالثة من فائض محصول القمح من المزارعين ومائة مليون جنيه لدفع مستحقات تقاوى القمح.

دعا سمساعة خلال الاحتفال الذي شرفه وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية، ممثل والي الجزيرة، دعا المزارعين للبدء الفوري في التحضيرات للموسم الزراعي الجديد.

ونظمت إدارة القسم الأوسط بمشروع الجزيرة، بالتعاون مع الجمعية التخصصية بالقسم، يوم الحقل لحصاد تقاوى القمح الصنف (زكية).