عاااجل…تأجيل مباراة الهلال والنجم الساحلي

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الخليج 365 :
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يوم الخميس، تأجيل مباراة الهلال السوداني، والنجم الساحلي التونسي، لحساب ربع نهائي الكونفيدرالية.
وجرت الإطاحة بالرئيس السوداني البشير، على يد الجيش، الذي أعلن تولية مقاليد الحكم لمجلس عسكري انتقالي بعد عامين.
ولم يحدد “كاف” موعداً جديداً لمباراة الأياب بين الفريقين وكان مقرراً لها الأحد المقبل.
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