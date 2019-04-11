الجيش السوداني يصدر تصريحاً جديداً بعد إذاعة البيان الأول

الخليج 365 :

تلفت القوات المسلحة انتباه المواطنين بأن حظر التجوال يبدأ من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا وعلى المواطنين الالتزام بذلك للمحافظة على سلامتهم ونظرا للمخاطر التي قد تترتب على عدم الالتزام بحظر التجوال بالتوقيتات المعلنة .

وتلفت القوات المسلحة نظر المواطنين الكرام للعناية بذلك حتى تؤدي القوات المسلحة واللجنة الأمنية واجبها في حفظ الأمن العام وارواح وممتلكات المواطنين.