6 قتلي علي الاقل وجرح 48 بزالنجي غرب السودان

سقط 6 قتلي علي الاقل وجرح 48 اخرين احدهم من القوات المسلحة بمدينة زالنجي جراء اطلاق النار عليهم من قوات الامن والشرطة، علي خلفية اقتحام مئات المتظاهرين سجن زالنجي بعد مطالبتهم باطلاق سراح المعتقلين. وقال شهود عيان لسودان نيوز 365 ان مواطنين من مدينة زالنجي ومعسكري الحميدية وخمس دقائق خرجوا في مسيرات احتفالية عقب الانباء عن تنحي الرئيس البشير، وابان ان المواطنين توجهوا الي سجن زالنجي للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين في الفترة الماضية بسبب مطالباتهم باسقاط النظام، وذكر ان قوات الشرطة والامن رفضت الاستجابة لمطالبهم الامر الذي دفعهم الي اقتحام السجن بغرض اطلاق سراح المعتقلين، في الاثناء تصدت لهم قوات الامن واطلقت عليهم وابل من الرصاص ما ادي الي مقتل 6 اشخاص علي الاقل وجرح 48 اخرين احدهم من افراد الجيش، واشار المصدر الي ان قوات الجيش تدخلت لحسم الموقف وإلتف المواطنون حول الجيش، مبيناً انه تم اغلاق السوق والمحلات التجارية والمرافق الحكومية بالكامل. ادناه قائمة بأسماء شهداء وجرحي اليوم في زالنجي: Advertisements 1/ صديق اسحق

2/ادم احمد موسي

3/الحلو ابراهيم

4/ادم موسي محمد

5/نصرالدين عوض

6/عبدالناصر ادم اسماعيل

7/شاطر عيس ادم بوش

8/عمر اسحق

9/محمد عيسي احمد

10/ حواء الطاهر عيس

11/شمس الدين صديق- عسكري

12/سارة صالح

13/ احمد عبدالحميد

14/عبدالله عبدالرحمن ضوالبيض

15/محمد ادم عبدالله

20/خديجة يوسف

21/احمد محمد احمد- طفل

22/ عالية مختار محمد خميس /كنجومية

23/الأمين معسكر خمسة دقائق

24/ابوبكر عبدالقادر

25/ابراهيم خميس حسن مطر معسكر خسة دقائق

26/ جمال عبدالصادق ادم محمد/معسكر حامدية 27/محمد جمعة حامد حي الوادي

28/حيدر حسن محمد عمر /حي الوادي /معسكر حصاحصا

29/عفاف يعقوب سعيد/معسكر حامدية

30/ام الناس إسماعيل ابكر معسكر حامدية

31/طيبة ابراهيم محمد

معسكر حامدية مربع واحد

32/ ايمن محمد ادم

معسكر حامدية مربع 3

33/عزالدين ابراهيم عبدالرحمن

معسكرحامدية شمال

34/الفاضل صديق محمد عثمان

معسكر حامدية مربع 3

35/الفاضل محمد عبدالله - السكن جوار مباني الشرطة

36/ياسر موسي يوسف اسحق

معسكر حامدية

37/علاء الدين عبدالله ادريس /حي الوحدة

38/ مصطفي ابراهيم عبدالله/حي الوادي

39/باب الله عمر ابكر /كنجومية

40/جارالنبي موسي ابراهيم معسكر خسة دقائق

41/الطيب عيس موسي /معسكر خمسة دقائق

42/عازة محمود عبدالله حي الثورة

43/معاوية حسن/معسكر حامدية

44/محمد ابكر عمر معسكر خسة دقائق

45/نزار جبريل عبدالرحمن /حي الإستاد

46/شمس الدين عبدالمجيد احمد ادم معسكر حصاحصا

47/عبدالسلام صالح موسي/ معسكر حامدية

48/احمد عبدالرسول

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