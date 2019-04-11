مقتل عشرات الإرهابيين وتدمير آلياتهم في طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي الليبي، اليوم الخميس، أن تدمير الجيش تدمير عربات مدرعة وآليات مسلحة وقتل العشرات من المقاتلين الذين كانوا على متنها، في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها على فيس بوك، أن "المسلحين الذين قتلوا من المجموعات الإرهابية الخطيرة بمختلف مسمياتها من داعش، والقاعدة، ودروع الإرهاب، والإخوان، المدعومين مالياً وعقائدياً من قبل المجلس الرئاسي"، وفق ما ذكرت "بوابة أفريقيا" الإخبارية اليوم الخميس.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أكد مساء أمس الأربعاء، أن مطار طرابلس بالكامل تحت سيطرة الجيش الليبي.

وقال المسماري في مؤتمر صحافي: "قواتنا تعمل الآن على قطع الطريق الرئيسية بين طرابلس وشرق العاصمة، المعركة الآن تدور حول معسكر الدبالي، وقوات الجيش وصلت قرب جزيرة الفرناج"، لافتاً إلى أن كل الامكانيات مسخرة لمعركة طرابلس.