أول تعليق من الخارجية الإيرانية على أحداث السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أنها تأمل أن تحصل جميع الأطراف في السودان على حقوقها من خلال ضبط النفس والحفاظ على السلام والحوار السياسي السلمي.

هذا وأعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءا حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.