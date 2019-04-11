تغريم 3 شركات اتصالات سعودية بأكثر من 38 مليون ريال… لهذه الاسباب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية فرض غرامات مالية تجاوزت قيمتها 38 مليون ريال سعودي، بحق 3 شركات.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن الغرامات جاءت ضمن قرارات صادرة من لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات بشأن الشركات الثلاث وهي “شركة الاتصالات السعودية (STC)، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)”.

وأضافت أن القرارات مؤيدة بموجب أحكام نهائية صادرة من ديوان المظالم والمستلمة مؤخرا من محكمة الاستئناف.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن “لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات غرمت شركة الاتصالات السعودية بمبالغ مالية تجاوزت 9 ملايين ريال، نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة من ذلك عدم تنفيذ قرار الهيئة القاضي بوجوب إيقاف تطبيق سياسة الحد الائتماني، ولعدم التزامها بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، ولتأسيسها عددا من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، واستخدامها لتردّدات دون الحصول على ترخيص من الهيئة”.

وغرمت اللجنة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بمبالغ مالية تجاوزت 17 مليون ريال، “نظير عدد من المخالفات التي بينتها الهيئة، منها عدم التزامها بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة بخصوص عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحددة، وتأسيسها عددًا من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات”.

​كما غرمت اللجنة أيضا شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بمبالغ مالية تجاوزت 11 مليون ريال، لارتكابها عددا من المخالفات المنشورة على موقع الهيئة من ذلك الإعلان عن عرض ترويجي دون الحصول على موافقة الهيئة، وعدم التزامها بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة بخصوص عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة، وتأسيسها عددا من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات.