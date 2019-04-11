عبد الحميد دشتي: سقط “البشير” وننتظر سقوط الوغد سلمان وزايد الشر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علق النائب الكويتي السابق، عبدالحميد دشتي، على عزل الرئيس السوداني عمر البشير، وتحرك الجيش ضده بعد ثورة الشعب السوداني.

وقال دشتي في تغريدة رصدتها “وطن”، ” سقط هبل السودان عمر البشير خادم الصهاينة وذليل الامريكان وحليف المنافقين بعد ان سقط جنوده صرعى في اليمن .. صرع في السودان الي بعده “.

وأضاف دشتي قائلاً :” ما بقي الا الوغد سلمان وابنه المهوف وزايد الشر فهؤلاء على رجال الله اليمانيين يكفو مؤنة الامة الاسلامية من شرورهم عما قريب “.

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