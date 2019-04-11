خوفا من وصول العدوى للمملكة.. ابن سلمان يحجب موقعا لحملة إلكترونية معارضة للسيسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكرت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء، أن مرصدا يراقب الإنترنت قال إن مصر حجبت موقعا على الإنترنت تأسس لجمع توقيعات مناهضة للاستفتاء المزمع على التعديلات الدستورية وذلك بعد ساعات من تدشينه يوم الثلاثاء.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام، أن السلطات السعودية منعت هي الأخرى الدخول إلى موقع “باطل” الخاص الذي دشنه معارضون للتعديلات الدستورية التي ينوي النظام المصري استفتاء الناس عليها نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن عدد المصريين المغتربين في السعودية يبلغ 2.9 مليون شخص بنسبة 46.9% من المصريين المقيمين في الدول العربية، بحسب أرقام الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء.

وقال “نتبلوكس” وهو مرصد يراقب الانترنت، إن السلطات المصرية حجبت الموقع المعارض بعد بلوغ عدد التوقيعات 60 ألفا يوم الثلاثاء، ولا يزال بوسع المستخدمين الوصول إلى موقع فويس أونلاين دوت نت من الخارج أو عبر شبكة افتراضية خاصة تسمح لهم بتفادي وسائل الرقابة المحلية.

وأفاد نتبلوكس بأن بيانات الشبكة تشير إلى أن جميع الجهات المزودة لخدمة الإنترنت في مصر باستثناء واحدة تقيد الوصول إلى الموقع.

واستنفرت أجهزة الأمن المصرية إمكاناتها من أجل وقف الانتشار للحملة التي نجحت في استقطاب عشرات آلاف المصريين الرافضين للتعديلات التي ستتيح لرأس النظام، عبد الفتاح السيسي، البقاء في الحكم حتى العام 2034.

وأطلقت مجموعة من الشخصيات المستقلة المصرية والمعارضة للتعديلات الدستورية حملة “باطل” عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرفض تعديلات السيسي على الدستور، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين وبالتزامن مع بدء السيسي زيارة إلى واشنطن من أجل عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.