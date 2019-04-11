تصريح “ناري” من السيد حسن نصرالله موجّه لـِ”ابن سلمان”

الخليج 365:

قال الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، إنّ أول من كان سيدفع ثمن “انتصار” ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في اليمن لو حصل ذلك، هو القضية الفلسطينية.

وأضاف نصر الله، في خطاب مساء الأربعاء، بمناسبة “يوم الجريح”: الشعب اليمني يحمي اليوم فلسطين المحتلة، وكل أرض عربية، ما زالت تحت الاحتلال.

وقال: من حقنا الطبيعي وواجبنا مواجهة كل تهديد، سيكون هناك رد مناسب في حال استدعت الحاجة. ولا تفترضوا ألا نرد على بعض الخطوات والإجراءات التي تقدم عليها أمريكا.

وتابع نصر الله: خط المقاومة يملك الكثير من أوراق القوة، ومن يقول إننا سنبقى بلا رد فعل وأجوبة قوية؟.

واعتبر أن تصنيف واشنطن “الحرس الثوري الإيراني” منظمة إرهابية، يعد “سابقة”.

وقال نصر الله: “أن يأتي الأمريكي ويصنف مؤسسة عسكرية رسمية في دولة معترف بها بالعالم بأنها إرهابية، فهذه سابقة”.

وتابع: “الإدارة الأمريكية ليست داعمة للإرهاب، بل هي إرهابية، وعقلها إرهابي، وممارساتها إرهابية، ونحن نقف بوجه هذا الإرهابي الذي كان من أعظم تجلياته المجزرة في هيروشيما”.

وأشار إلى أن “أمريكا تذل أمة بكاملها من أجل إسرائيل، وتصنع الجماعات الإرهابية وتقدم لها التسهيلات، ثم تأتي وتصنف المدافعين عن الأرض والمقدسات بأنهم إرهابيون”، وفق تعبيره.

وشدد نصر الله على “وقوف حزب الله إلى جانب إيران، الذين لهم فضل في الدفاع عن الإسلام والأمة وشعوب المنطقة”، على حد قوله.

ورأى أن قرار واشنطن يعبر عن “خيبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الدور المركزي للحرس الثوري الإيراني وقوته وتأثيره”.