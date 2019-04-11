شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت مصادر ملاحية في مطار القاهرة الدولي، إنه تقرر تأجيل الرحلة الجوية المتجهة إلى الخرطوم، ونقل ركابها الـ63 إلى أحد الفنادق المجاورة للمطار، بسبب الأحداث الدائرة في السودان.

وكان من المقرر أن تقلع الطائرة في الساعة السابعة صباح الخميس، وتقرر تأجيل الرحلة إلى العاشرة والنصف صباحا، ثم أجل إلى موعد آخر وأنزل الركاب من الطائرة ونقلوا لأحد الفنادق المجاورة للمطار، بعد إغلاق مطار الخرطوم أمام حركة الملاحة الجوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات المصرية تعلق جميع الرحلات من مطار القاهرة إلى الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.