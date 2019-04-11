الخارجية الفرنسية: سنتعاون مع مصر لدعم مرحلة انتقالية سلمية في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنياس فون دير موهل، إن بلادها ستتعاون مع مصر في إطار رئاستها الاتحاد الإفريقي، لدعم الوصول إلى مرحلة انتقالية سلمية في السودان.

ونقلت جريدة الوطن المصرية، عن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية، قولها (ردا على سؤال حول شكل التعاون بين مصر رئيسة الاتحاد الإفريقي وفرنسا العضو في مجلس الأمن الدولي ورئيسة مجموعة السبع الكبار) إن “الوضع حاليا في السودان غير مستقر ونحن مع شركائنا الدوليين والأوروبيين سنتواصل مع الدول الإفريقية وشركائنا في المنطقة، مثل مصر وسفيرنا في السودان.

وتابعت المتحدثة: “سنفعل كل ما بوسعنا للحديث عن هذه العناصر التي أشرت إليها، أي أنّ تكون عملية الانتقال في إطار سلمي ودون اللجوء للعنف من ناحية، واحترام الشعب السوداني من ناحية، لكن نترك المجال للعمل الدبلوماسي والاتحاد الإفريقي، الذي سيكون له دور في هذا الإطار”.

روسيا اليوم