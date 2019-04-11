الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عباس السبت المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد مصدر مطلع في الرئاسة الفلسطينية، أن الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة المكلف بتشكيلها عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” د.محمد أشتية، باتت جاهزة على طاولة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”: “أضحت الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة برئاسة د.محمد أشتية معدة للخروج إلى النور بعد الاتفاق عليها بالإجماع من قبل الفصائل والمداولات والمشاورات التي أجراها أشتية”.

وأضاف المصدر: “ستؤدي حكومة د.أشتية اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس السبت المقبل، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله لتبدأ بممارسة مهامها التي سيكون عمادها مواجهة صفقة القرن والعمل على التحضير للانتخابات التشريعية.

وتابع: “وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وتثبيت صمود المواطنين على الأرض وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي وتنفيذ الانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل والاتفاقيات التي تنصلت منها تل ابيب التي تنفذ من جانب السلطة الفلسطينية وحدها”.

وتابع المصدر:

“سيجتمع الرئيس عباس باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث الآليات وخارطة الطريق التي ستسير عليها الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة التي ستتقيد القرارات الادرة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده”.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني كلف د.محمد أشتية بتشكيل الحكومة الثامنة عشرة خلفا لحكومة الوفاق الوطني التي ترأسها رامي الحمد الله منذ عام 2014 حتى مطلع العام الجاري.