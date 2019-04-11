الخارجية الإيرانية تعلق على أنباء انسحاب مصر من جهود أمريكا لتشكيل “الناتو العربي”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علقت وزارة الخارجية الإيرانية على أنباء تفيد بانسحاب مصر من الجهود الأمريكية لتشكيل “الناتو العربي”، على غرار حلف شمال الأطلسي، مع الحلفاء العرب الرئيسيين.

قال المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية بهرام قاسمي إن “هذا النبأ لم تؤكده المصادر الرسمیة ولا توجد معلومات دقیقة حول صحة هذا الخبر من عدمه، إیران ترحب به في حال تأكید صحته”.

وأضاف لوكالة الأنباء الإيرانية، أن مصر تعد واحدة من الدول المهمة والقویة في العالم العربي والإسلامي ومن شأنها أن تلعب دورا مهما في إرساء السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسیا.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن مصر بصفتها قدرة غیر قابلة للإنكار في العالم العربي، أن تؤدي رسالتها التاریخیة في الظروف الخطیرة الراهنة للمنطقة والعالم وفي إطار مسار واقعي وصحیح.

وأردف أن مصر تستطیع أن تؤدي دورا مهما في سیاق إیجاد التقارب والوحدة في العالم الإسلامي عبر تعزیز الرؤیة الواقعیة أكثر فأكثر وإدراك الظروف الحساسة الراهنة.

وتابع المتحدث باسم الخارجیة أن في مثل ظروف كهذه، ستتبلور علاقات وفهم أفضل بین إیران ومصر وسائر دول المنطقة لمواجهة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار المستدیم وتعزیز التفاهم المتبادل والتعاون متعدد الأطراف”.