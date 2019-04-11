وأفاد موقع "Nature"، نقلا عن تقارير الخبراء، أنه كان يجمع مزايا البشر الأوائل وممثلي جنس هومو لاحقا.
وسمى العلماء النوع الجديد "Homo luzonensis". ومن المتوقع أن ممثلي النوع الجديد كانوا يعيشون في جزر الفلبين منذ حوالي 50-67 ألف سنة.
وقد حدد المختصون هذا النوع البشري من خلال دراسة بقايا 7 أسنان و6 عظام. ووجد العلماء أن عظام الساق تشبه الأسترالوبيثين أكثر من الإنسان الحديث.
كما أن شكل الأنسان لدى "Homo luzonensis" مشابه لأسنان "Homo sapiens".
كانت هذه تفاصيل خبر العلماء يكتشفون بقايا نوع جديد من البشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.