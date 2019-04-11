العلماء يكتشفون بقايا نوع جديد من البشر

اكتشف علماء الآثار في جزيرة لوزون الفلبينية رفات الإنسان القديم، الذي قد ينتمي إلى نوع بشري لم يكن معروفا من قبل.

وأفاد موقع "Nature"، نقلا عن تقارير الخبراء، أنه كان يجمع مزايا البشر الأوائل وممثلي جنس هومو لاحقا.

وسمى العلماء النوع الجديد "Homo luzonensis". ومن المتوقع أن ممثلي النوع الجديد كانوا يعيشون في جزر الفلبين منذ حوالي 50-67 ألف سنة.

وقد حدد المختصون هذا النوع البشري من خلال دراسة بقايا 7 أسنان و6 عظام. ووجد العلماء أن عظام الساق تشبه الأسترالوبيثين أكثر من الإنسان الحديث.

كما أن شكل الأنسان لدى "Homo luzonensis" مشابه لأسنان "Homo sapiens".