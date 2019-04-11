الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

العلماء يكتشفون بقايا نوع جديد من البشر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اكتشف علماء الآثار في جزيرة لوزون الفلبينية رفات الإنسان القديم، الذي قد ينتمي إلى نوع بشري لم يكن معروفا من قبل.

وأفاد موقع "Nature"، نقلا عن تقارير الخبراء، أنه كان يجمع مزايا البشر الأوائل وممثلي جنس هومو لاحقا.

وسمى العلماء النوع الجديد "Homo luzonensis". ومن المتوقع أن ممثلي النوع الجديد كانوا يعيشون في جزر الفلبين منذ حوالي 50-67 ألف سنة.
وقد حدد المختصون هذا النوع البشري من خلال دراسة بقايا 7 أسنان و6 عظام. ووجد العلماء أن عظام الساق تشبه الأسترالوبيثين أكثر من الإنسان الحديث.

كما أن شكل الأنسان لدى "Homo luzonensis" مشابه لأسنان "Homo sapiens".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العلماء يكتشفون بقايا نوع جديد من البشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا